Kahramanmaraş 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kahramanmaraş'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kahramanmaraş'ta AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:08
Kahramanmaraş 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kahramanmaraş'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 11 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kahramanmaraş'ta Hayrettin Güngör Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 KAHRAMANMARAŞ'TA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

AK PARTİ

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Hayrettin Güngör

422.222 %67,60

CHP

Ali Öztunç

170.407 %27,28

SAADET

Mustafa Vahdet Sürücü

13.145 %2,10

DSP

7.628 %1,22

BTP

Hüsniye Dilek Erdoğan Yılmaz

5.412 %0,87

VATAN

Cafer Sincer

1.857 %0,30

BĞMSZ

Ömer Solak

1.746 %0,28

BĞMSZ

İrfan Fıstık

1.280 %0,20

TKP

888 %0,14


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