Kahramanmaraş 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kahramanmaraş'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kahramanmaraş'ta AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 11 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kahramanmaraş'ta Hayrettin Güngör Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 KAHRAMANMARAŞ'TA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
AK PARTİ
Göz Atın
Hayrettin Güngör
422.222 %67,60
CHP
Ali Öztunç
170.407 %27,28
SAADET
Mustafa Vahdet Sürücü
13.145 %2,10
DSP
7.628 %1,22
BTP
Hüsniye Dilek Erdoğan Yılmaz
5.412 %0,87
VATAN
Cafer Sincer
1.857 %0,30
BĞMSZ
Ömer Solak
1.746 %0,28
BĞMSZ
İrfan Fıstık
1.280 %0,20
TKP
888 %0,14
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Ve Lütfü Savaş'a çizik!
- Eşinden dikkat çeken paylaşım!
- II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi
- ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
- AKP'nin adayı, adaylıktan çekildi!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
- 'İslam devletinin yolu açılır'
- Silifke'de yılın 12 ayı hasat ediliyor: Kilosu 70 lira!
- 50 yıllık ustadan turşu tarifi