Hatay’ın işgalini övmüştü: Ümit Özdağ suç duyurusunda bulunacağını açıkladı

İmam Halil Konakçı’nın Hatay’ın işgalini öven açıklamaları sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konakcı hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2023 - 17:12
Hatay’ın işgalini övmüştü: Ümit Özdağ suç duyurusunda bulunacağını açıkladı
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Kadın haklarından laikliğe ve sanatçılara kadar hedef alan imam Halil Konakcı bu sefer de Hatay’da Fransız işgalini öven ifadelerde bulundu. 

Pek çok kesimin tepkisini çeken durum üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konakcı hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. 

Sosyal medya üzerinden duyuran Özdağ’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde: 

“14 Ağustos pazartesi saat 09.30’da 7000 yıllık Türk yurdu Hatay’ı Arap yurdu olarak göstererek Suriye’ye peşkeş çeken Halil Konakçı ile ilgili Çağlayan Adliyesinde suç duyurusunda bulunacağım.”


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