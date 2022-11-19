Haydar Ali Yıldız: İstiklal saldırısında yaşamını yitirenlerin isimleri Beyoğlu'nda yaşatılacak

19 Kasım 2022 Cumartesi, 17:27

İstiklal Caddesi'nde, bombalı saldırının yaşandığı alanda açıklama yapan Yıldız, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Yıldız, "Burada şehit olan insanlarımız, yavrularımız, bebeklerimiz var. Beyoğlu Belediyesi olarak onların isimlerini meydan, çocuk bahçesi, kültür ve sanat merkezi gibi yerlere vereceğiz. Beyoğlu'nda çocuk bahçeleri açıyoruz. Bu yerlere şehit çocuklarımızın isimlerini vereceğiz inşallah" diye konuştu.

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda 38 yaşındaki Arzu Özsoy ve 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar, 34 yaşındaki Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin, 40 yaşındaki Adem Topkara ve 27 yaşındaki eşi Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetmişti.