HDP İzmir İl Eş Başkanları tutuklandı

Yayınlanma: 10.10.2023 - 13:17

Güncelleme: 10.10.2023 - 13:17

İzmir’de 6 Ekim sabahı polis baskınıyla gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Eş Başkanları Berna Çelik, Çınar Altan ve HDP Buca İlçe Eş Başkanı Nihat Türk, sabah saatlerinde emniyette alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki ifadelerinde “terör örgütü üyeliği” suçlaması yöneltilen eş başkanlara, katıldıkları basın açıklamaları, etkinlikler hakkında sorular soruldu.

Emniyet ifadelerinin ardından önce hastaneye götürülen eş başkanlar hem sağlık kontrolü sırasında hem de savcılık ifadesine kadar adliyede tutuldu. Bayraklı’da bulunan İzmir Adliyesi’ne getirilen eş başkanlar buradaki savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İzmir Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkan HDP İzmir İl eş başkanları Berna Çelik ve Çınar Altan tutuklandı.

HDP Buca İlçe Eş Başkanı Nihat Türk de sevk edildiği Sulh Hakimliği’ndeki ifadesi ardından tutuklandı.