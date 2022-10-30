HDP: Milletvekilimize polis tarafından mermi çekirdeği fırlatıldı

30 Ekim 2022 Pazar, 10:45

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Şırnak'ta Cizre Belediyesi'ne kayyum atanmasının yıl dönümünde milletvekilleri Hasan Özgüneş ve Nuran İmir’in de katıldığı basın açıklaması sırasında bir polisin vekillere mermi çekirdeği fırlattığını açıkladı.

Kameralara yansıyan görüntülerin doğrudan “ölüm tehdidi” anlamına geldiğini belirten HDP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bugün Cizre’de Milletvekilimiz Hasan Özgüneş’e polis tarafından mermi çekirdeği fırlatıldı. Bu görüntü kolluğun geldiği pervasızlık düzeyinin kanıtıdır. Tehditleriniz bize bir adım bile geri attıramaz. Buradayız, halkımızlayız.”