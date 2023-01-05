HDP'li Mahmut Toğrul'dan 'bloke kararı'na tepki

05 Ocak 2023 Perşembe, 17:47

Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin hesaplarına bloke konulması kararı, TBMM Genel Kurulu’nda gündeme geldi.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, kararla ilgili “Anayasa Mahkemesi HDP’ye değil kendi gerçeğine bloke koymuştur. AYM ihsası reyde bulunmuştur, tarafsızlığını kaybetmiş, açık bir şekilde Kürt düşmanı iktidarın arkasına dizilmiştir. AKP ve MHP ulusalcı Kürt düşmanlığı ortaklığı demokratik yaşama büyük bir darbe indiriyor ve indirmeye devam ediyor” diye konuştu.

Toğrul, Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin kapatılmasına ilişkin yargı aşaması bitmeden hükmü verdiğini kaydederek, şunları söyledi:

“Henüz sözlü savunma dahi alınmadan hakkımızda verilen bu yaptırım, Anayasa Mahkemesi’nde partimiz ile ilgili yürütülen sürecin de bir tiyatro olduğunun ispatıdır. AYM hukukun kıyısından bile geçmeyen karar ile kendi tarihine kara bir leke sürmüştür. Yargının ve hukukun bittiğinin, ‘Yamalarla, yalanlar vardır’ deyişinin artık sonuna geldik. HDP’nin yardım alacağı hafta, belki bir gün kala, hızlıca karar alınıyor, bloke konuyor. Anayasa Mahkemesi neye dayanarak bunu yapıyor? Daha önce reddettiği şeyi nasıl yeniden kabul ediyor. Böyle kepazelik, siyaset düşmanlığı ne görüldü ne duyuldu. AYM kimin emrindedir, hangi hukuktan yanadır, nasıl böylesi bir kararları aleni taraf olarak alabilmektedir?”