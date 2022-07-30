Seçim çalışmaları hızlandı: HDP sahaya iniyor

HDP, 3 Temmuz’da yaptığı 5. Olağan Büyük Kongresi ve sonrasında belirlediği yeni yönetimiyle sahaya iniyor.

ANKARA / Cumhuriyet
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00
Seçim çalışmaları hızlandı: HDP sahaya iniyor
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HDP, Diyarbakır ve İstanbul’da  “Çözüm Biz’de Savaşa ve Sömürüye Hayır” sloganıyla miting yapacak.

6 Ağustos’ta Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda düzenlenecek mitinge HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın yanı sıra TBMM Adalet-Anayasa Karma Komisyonu’nun dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldığı Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz katılacak.

İstanbul mitingi ise 7 Ağustos’ta Eş Genel Başkan Pervin Buldan’ın katımıyla yapılacak.


HDP diyarbakır İstanbul Miting

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