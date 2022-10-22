HDP'li Mithat Sancar: Bu masada yer alan dört partiyle heyetlerimiz bazen buluşuyor

22 Ekim 2022 Cumartesi, 23:38

Seçim tarihi hızla yaklaşırken yeni ve mevcut ittifaklar da siyasetin gündeminden düşmüyor. Siyasette transfer tartışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak CHP'den Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye geçmesi, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın ise istifa etmesiyle siyasetin suyu iyice ısındı.

Çelebi’nin katılımıyla motive olan AKP, Erdoğan’ın Çelebi’ye rozet takmasından bir gün sonra önemli bir ismi olan Fakıbaba'yı kaybetti. Fakıbaba'nın Şanlıurfa özelindeyse çok güçlü olduğu ve AKP içerisinde toplu kopuşlar olacağı gündemdeki yerini koruyor.

Yine bugün de, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Ömer Karakaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak daha önce iki dönem Erzincan MHP Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve bir dönem de AKP'den milletvekilliği yapan Talip Kaban'ın İYİ Parti'ye katıldığını duyurdu.

HDP'DEN 6'LI MASA AÇIKLAMASI



Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Artı TV'de Kemal Avcı ve İsmet Demirdöven'in sorularını yanıtladı.



Gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Sancar, HDP'nin Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş konusunda anlaşan muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masayla olan temasına ilişkin konuştu.

Sancar, "Bu masada yer alan dört partiyle heyetlerimiz bazen buluşuyor. Zaten heyetlerimiz var, siyasi partiler ve STK'lerden sorumlu eş genel başkan yardımcıları ve eş sözcülerimiz var. Arada görüştükleri de oluyor ama bu temaslar bizim geleceğe dönük politikalar için ön gördüğümüz yöntemi karşılamıyor. Bu olağan bir temas yöntemidir" ifadelerine yer verdi.

"YÖNTEM DE ÖNERDİK, ORTAK ADAY İÇİN NELER BEKLİYORUZ, İSTİYORUZ DİYE"



Sancar'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Şunu daha açık söyleyeyim; bu temaslar bizim ilan ettiğimiz seçim stratejimizin altını dolduracak düzeyde değil. Bizim belirlediğimiz bir stratejimiz var; 27 Eylül 2021'de bir deklarasyonla bunu açıkladık. Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir yöntem de önerdik. Ortak aday için neler bekliyoruz, istiyoruz diye. Neler istiyoruz söyledik; açık müzakere, doğrudan diyalog ve belli başlıklarda mutabakat arayışı. Bu başlıkları da deklarasyonda sıraladık.



"GENİŞLEMİŞ HALİYLE İTTİFAK ORTAKLARIMIZLA TARTIŞACAĞIZ VE BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ"

