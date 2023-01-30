HDP’li Serhat Eren: 'Öne çıkan aday yok'

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın ortak aday çıkaracağını belirten HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Serhat Eren, “Şu an öne çıkan, belirgin bir aday yok. Partiler kendi önerilerini sunacak" dedi.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 04:00
HDP’li Serhat Eren: 'Öne çıkan aday yok'
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HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Serhat Eren; kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması yönündeki istemin Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından reddedilmesinin HDP’nin çalışmalarını etkilemediğini söyledi.

Eren, “Şu an itibarıyla partimiz seçim çalışmalarına başlamış durumda. Aksi bir durumun gerçekleşme ihtimaline binaen de farklı seçenekleri gündemimize almış durumdayız. Seçeneksiz değiliz; A, B, C planlarımız var. Hem AYM hem de AKP-MHP’nin AYM üzerinden atacağı hamlelere göre biz de seçime girme bakımından kendi seçeneklerimizi, planlarımızı değerlendiriyoruz” dedi. 

"HAVUZ OLUŞTURULACAK"

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın ortak aday çıkarma konusunda karara vardığını söyleyen Eren, “Şu an öne çıkan, belirgin bir aday yok. Partiler kendi önerilerini sunacak, bir havuz oluşturulacak, ardından bu havuz üzerinden görüşmeler sürdürülecek” diye konuştu. 


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