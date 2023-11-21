'Pez...ler' diye hakaret etmişti: Özür dilemeyeceğini duyurdu, HEDEP'ten prostesto geldi!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 16:42

Güncelleme: 21.11.2023 - 16:43

MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın 1 ay önce Meclis'te mikrofonunun kapalı olduğunu düşünerek HEDEP'li milletvekillerine 'Pez...ler' şeklinde küfür etmesi üzerine başlayan tartışma sürüyor.

Adan, bugün toplanan TBMM Genel Kurulu'nda özür dilemeyeceğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Meclis'i yönettiğim oturumla ilgili olarak bazı tartışmalar Genel Kurul'da gündeme gelmiştir. Bu konuda oturum sırasında ifade ettiğim hususlar bizatihi tutanaklarda yer almaktadır. Bunun dışında beni ve parlamentoyu bağlayacak hiçbir husus bulunmamaktadır. Hepinize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

“YAKIŞMIYOR”

Bunun üzerine söz alan Sırrı Sakık, "Bu parlamentodan özür dilemeniz gerekir. Bizden özür dilemeniz gerekir. Bize milyonlarca oy vermiş vatandaşlardan özür dilemeniz gerekir. Öyle geçiştirmekle olmaz. Grupta oturup birbirinizi alkışlamakla olmaz. Sizi sanki Kurtuluş Savaşı'nda bir kahraman gibi karşılıyorlardı. Çok ayıp. Bunlar size de parlamentoya da hiçbirinize yakışmıyor" dedi.

KÜRSÜ İŞGALİ

Sakık'ın konuşmasının ardından Meclis'te gerilim yaşandı. Adan başka bir vekile söz vererek Genel Kurul'a devam etmek istedi. Mikrofonun sesi açılmadan konuşan Sakık'ın sözleri üzerine Adan "Yalan söylüyorsun" dedi. Sakık da "Sen yalan söylüyorsun" diye karşılık verdi.

Adan'ın söz verdiği diğer vekillerin konuşmaları Meclis'te ıslık ve alkışla protesto edildi. Saruhan Oluç, “Bu şekilde çalışmayı kabul etmiyoruz, hala özür dilemiyorsun” dedi. Bunun üzerine HEDEP’li vekiller Meclis kürsüsünü işgal etti.