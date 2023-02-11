'Hırsız Suriyeli' iddiası gerçek çıkmayan Ümit Özdağ: 'Niye özür dileyeyim? Kendisi özür dilesin'

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 10:54

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 11:46

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından enkazda çalışmalara katılan bir itfaiye erinin cep telefonunun çalındığını iddia ettiği videoyu paylaşmıştı.

Özdağ, "Mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin cep telefonunu çalıyor" demişti.

İDDİASI GERÇEK ÇIKMADI

Ümit Özdağ'ın "Telefon çalan Suriyeli" diye hedef gösterdiği Abdulbaki Bozdağ’ın Diyanet'te hafız olduğu ve Türk vatandaşı olduğu ortaya çıkmıştı.

Hırsızlıkla suçlanan Bozdağ, "Suriyeli değilim, Türk vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, Diyanet vakfında hafızım. Çalınan cep telefonu dediği işte bu elimdeki kırmızı cep telefonu. Ön cebimden çıkarıp arka cebime koydum. Ümit Özdağ hakkında tazminat davası açacağım, geliri de depremzede ailelere bağışlayacağım" demişti.

Gelen tepkiler sonrası Ümit Özdağ'ın tweet'ini sildiği görülmüştü.

“NİYE ÖZÜR DİLEYEYİM?”

Son olarak Özdağ, sosyal medya hesabından yayımladığı ve "telefon çalan Suriyeli" ifadeleriyle hedef gösterdiği kişiden özür dilemeyeceğini söyledi.

Özdağ, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına katıldı. Cüneyt Özdemir, Özdağ'a hedef gösterdiği kişinin açıklamasını izletmesinin ardından 'Ümit Bey ne diyorsunuz? Suriyeli değilmiş. Bir özür dilemeyi düşünür müsünüz mesela' diye sordu.

Özdağ ise haberi bir gazeteden aldığını söyleyerek özür dilemesi gereken kişinin kendisi olmadığını söyledi.

"Niye özür dileyeyim kardeşim" diyen Özdağ, hedef gösterdiği kişinin Suriyeli tercümanlara verilen mavi giysiyi giydiğini iddia ederek "Kendisi özür dilesin" dedi.