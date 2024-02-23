HKP 53 ildeki adaylarını açıkladı
HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran, 31 Mart seçimlerinde AKP ile CHP’nin bıçak sırtı olduğu il ve ilçelerde CHP’nin adayını destekleyeceklerini, partisinin 53 il ve 297 ilçede seçimlere girmek üzere başvurusunu tamamladığını açıkladı.
Halkın Kurtuluş Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran, HKP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Genel Sekreter Yardımcımız Av. Sait Kıran’ın Genel Merkezimizde gerçekleştirilen basın toplantısında 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin değerlendirmesi:— HKP (@kurtuluspartisi) February 23, 2024
Günümüzün en acil görevi, Yüzyılın Felaketi olan AKP’giller’den kurtulmaktır. Partimiz seçimlere yönelik… pic.twitter.com/PAOFrI1oCS
Kıran, “Birincil görevimiz yüzyılın felaketi AKP’giller’den kurtulmaktır. Tüm devrimci, demokrat, ilerici, yurtsever, vatansever, ülkesini seven insanların birincil görevi budur. Bu bakış açısıyla AKP ile CHP oylarının bıçak sırtı olduğu Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, Antalya, Mersin, Muğla vb. illerimizde amasız, fakatsız aday göstermeyeceğiz, doğrudan CHP’nin adaylarıa oy vereceğiz. Çünkü birincil görev AKP’nin iktidarının sarsılmasıdır. Mevcut yerel seçimlerde de AKP iktidarı başarıyla çıkarsa ortaçağcı faşist din devleti örgütlenmesinde alabildiğine hızlanacaktır. Bunu engellemeyiz” dedi.
Kıran açıklamasının devamında şöyle konuştu:
“Halkın Kurtuluş Partisi olarak 16’sı büyükşehir belediyesi, 37’si il belediyesi, 297’si ilçe belediye başkanlığı ve 24’ü ilçe belediye meclis üyeliğinde seçimlere katılıyoruz. Ranta, vurguna, hırsızlığa, yolsuzluğa bıçakla kesercesine son vermek için halkımızı Halkın Kurtuluş Partisi’ne oy vermeye çağırıyoruz.”
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