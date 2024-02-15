HKP'den İstanbul kararı: Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreteri Av. Ali Serdar Çıngı, 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceklerini, 20 ilçede ise kendi logoları ve adaylarıyla seçimlere katılacaklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 22:52
HKP'den İstanbul kararı: Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz
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HKP Genel Sekreteri Av. Ali Serdar Çıngı, İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının katılımıyla İstanbul İl Örgütü’nde düzenlenen basın toplantısında 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘OY VERMEYE ÇAĞRIYORUZ’

Çıngı, 31 Mart’taki Mahalli İdareler Seçimlerinde İBB’de CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceklerini duyurdu. Cumhur İttifakı ile CHP arasında bıçak sırtı olan ilçelerde CHP’ye oy vereceklerini belirten Çıngı, “İstanbul’da 20 ilçede kendi adaylarımızla seçimlere katılıyoruz. Halkımızı bize oy vermeye çağırıyoruz” dedi.

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Alfabetik sıraya göre adayları tanıtan Çıngı, şöyle konuştu:

  • Adalar: Safiye Arslan
  • Arnavutköy: Durmuş Kaygusuz
  • Bağcılar: Sayim Uzun
  • Bakırköy: Özgür Gülsoy
  • Başakşehir: Utku Buksur
  • Beşiktaş: Fevzi Ender Ferahbaş
  • Beykoz: Ayfer Adeka
  • Beylikdüzü: Fatma Berfin Arabulan
  • Esenler: Yılmaz Balkese
  • Fatih: Kerim Bütün
  • Gaziosmanpaşa: Türkan Kap
  • Güngören: Semra Efe
  • Kadıköy: Pınar Akbina Karaman
  • Kağıthane: Sema Yetgin
  • Sarıyer: Hülya Arslan
  • Sultanbeyli: Ayten Çağ Bin
  • Sultangazi: Gülay Akyürek
  • Şile: Tayfur Bin
  • Şişli: Gülten Arabulan
  • Ümraniye: Şerife Bin

‘HALKIMIZ ADAYLARIMIZI BAĞRINA BASACAKTIR’

HKP Genel Sekreteri Ali Serdar Çıngı, adaylarının büyük çoğunluğunun kadın ve işçi olduğunu belirterek, “Biz inanıyoruz ki halkımız kendisinden olan adaylarımızı bağrına basacaktır, bundan kuşkumuz yoktur. Ranta, vurguna, hırsızlığa, yolsuzluğa bıçakla kesercesine son vermek için oylar HKP’ye. Halk için, halkla birlikte, bizzat örgütlü halk tarafından yönetim için oylar HKP’ye. Belediyeler, yüzyılın felaketi AKP’giller’den temizlenmelidir” ifadelerine yer verdi.


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