HKP'den İstanbul kararı: Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz

Yayınlanma: 15.02.2024 - 22:52

Güncelleme: 15.02.2024 - 23:01

HKP Genel Sekreteri Av. Ali Serdar Çıngı, İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının katılımıyla İstanbul İl Örgütü’nde düzenlenen basın toplantısında 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘OY VERMEYE ÇAĞRIYORUZ’

Çıngı, 31 Mart’taki Mahalli İdareler Seçimlerinde İBB’de CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceklerini duyurdu. Cumhur İttifakı ile CHP arasında bıçak sırtı olan ilçelerde CHP’ye oy vereceklerini belirten Çıngı, “İstanbul’da 20 ilçede kendi adaylarımızla seçimlere katılıyoruz. Halkımızı bize oy vermeye çağırıyoruz” dedi.

Ranta , Vurguna, Hırsızlığa, Yolsuzluğa Bıçakla Kesercesine Son Vermek İçin Oylar HKP’ye!



31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul'un 20 ilçesinden aday olan Yoldaşlarımızı tanıtmak için İstanbul İl Binamızda basın toplantısı gerçekleştirdik.

Halk İçin, Halkla birlikte, Bizzat… pic.twitter.com/5U0G5uCdf3 — HKP (@kurtuluspartisi) February 14, 2024

Alfabetik sıraya göre adayları tanıtan Çıngı, şöyle konuştu:

Adalar: Safiye Arslan

Arnavutköy: Durmuş Kaygusuz

Bağcılar: Sayim Uzun

Bakırköy: Özgür Gülsoy

Başakşehir: Utku Buksur

Beşiktaş: Fevzi Ender Ferahbaş

Beykoz: Ayfer Adeka

Beylikdüzü: Fatma Berfin Arabulan

Esenler: Yılmaz Balkese

Fatih: Kerim Bütün

Gaziosmanpaşa: Türkan Kap

Güngören: Semra Efe

Kadıköy: Pınar Akbina Karaman

Kağıthane: Sema Yetgin

Sarıyer: Hülya Arslan

Sultanbeyli: Ayten Çağ Bin

Sultangazi: Gülay Akyürek

Şile: Tayfur Bin

Şişli: Gülten Arabulan

Ümraniye: Şerife Bin

‘HALKIMIZ ADAYLARIMIZI BAĞRINA BASACAKTIR’

HKP Genel Sekreteri Ali Serdar Çıngı, adaylarının büyük çoğunluğunun kadın ve işçi olduğunu belirterek, “Biz inanıyoruz ki halkımız kendisinden olan adaylarımızı bağrına basacaktır, bundan kuşkumuz yoktur. Ranta, vurguna, hırsızlığa, yolsuzluğa bıçakla kesercesine son vermek için oylar HKP’ye. Halk için, halkla birlikte, bizzat örgütlü halk tarafından yönetim için oylar HKP’ye. Belediyeler, yüzyılın felaketi AKP’giller’den temizlenmelidir” ifadelerine yer verdi.