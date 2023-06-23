HKP Genel Başkanı Nurullah Efe'den Erdoğan'a 'İki ayyaş' tepkisi: Ulan tırnağı olamazsın sen onun

Yayınlanma: 23.06.2023 - 22:23

Güncelleme: 23.06.2023 - 22:31

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe, katıldığı televizyon yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genel Başkanı'mız Nurullah Efe Ankut, Flash Haber Tv'de Betül Begümhan Aydoğan'a (@bgmaydogan ) konuştu:



"İşte Mustafa Kemal adlı bir komutan çıktı. Mavi gözlü, sarı saçlı bir komutan çıktı.

"Geldikleri gibi giderler", dedi.

"Ordu yok", dediler.

"Kurulur", dedi.

"Para yok",… pic.twitter.com/Q9QmDajfsc — HKP (@kurtuluspartisi) June 23, 2023

Flash Haber Tv’de Betül Begümhan Aydoğan’ın sorularına yanıt veren HKP lideri Efe, Atatürk’ten bahsettiği esnada duygusal anlar yaşadı. Nurullah Efe, daha sonra AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk ve İsmet İnönü için söylediği ‘iki ayyaş’ sözlerine sert tepki gösterdi.

“ULAN TIRNAĞI OLAMAZSIN SEN ONUN”

HKP lideri Nurullah Efe, şu ifadeleri kullandı:

“İşte Mustafa Kemal adlı bir komutan çıktı. Mavi gözlü, sarı saçlı bir komutan çıktı. ‘Geldikleri gibi giderler’, dedi. ‘Ordu yok’, dediler. ‘Kurulur’, dedi. ‘Para yok’, dediler. ‘Bulunur’, dedi. Osmanlı’nın küllerinden Modern Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurdu. Bize bu emaneti bıraktı. Şimdi biz bunu savunuyoruz. İktidardakiler buna namussuzca saldırıyorlar. Her gün bir saldırı var. Ne diyor biri? ‘İki ayyaş.’ Ulan tırnağı olamazsın sen onun. Sen nesin? Din alıp satmaktan, insanları Allah’la aldatmaktan başka ne marifetin var senin! Hırsızlıktan, yolsuzluktan başka ne marifetin var senin! Biz bunlara isyan ediyoruz!”

ERDOĞAN ‘İKİ AYYAŞ’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlık görevini yürüttüğü Mayıs 2013’te, içki yasaklarıyla ilgili konuştuğu TBMM Grup Toplantısı’nda “İki tane ayyaşın yaptığı yasa muteber oluyor da dinin emrettiği bir yasa, sizin için neden reddedilmesi gerekiyor” demişti.