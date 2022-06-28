HKP, hayat pahalılığını boş tencerelerle protesto etti
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), İstanbul’da zamları ve hayat pahalılığını boş tencerelerle protesto etti. HKP İstanbul İl Yöneticisi Doğan Zafer Çıngı, “Emekçi halkımızın sofrasındaki ekmeği ve aşı çalınıyor. Çocuklarımızın sağlığı ve geleceği çalınıyor” dedi.
Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda bir araya gelen HKP üyeleri zamları ve hayat pahalılığını yanlarında getirdikleri boş tencerelerle protesto etti. HKP üyeleri eylem sırasında “İşsizliğe, pahalılığa, zama, zulme son!” yazılı pankart ve üzerinde ekmek resmi olan “Sıcaktan değil, fiyattan dokunamıyoruz” döviz taşıdı.
HKP’liler adına basın açıklamasını HKP İstanbul İl Yöneticisi Doğan Zafer Çıngı gerçekleştirdi. Çıngı, “Sevgi ve saygıdeğer halkımız, Gıda ürünlerine, elektrik ve doğalgaz faturalarına, akaryakıt fiyatlarına kısaca iğneden ipliğe gelen zamlara daha ne kadar dayanacaksın?” diyerek sözlerine başladı.
"NEBATİ'NİN 6 AYLIK UYKUSUNUN SONUNDA..."
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, ‘Bir uyuyun, altı ay sonra uyanın, Türkiye’de çok farklı noktalara gideceğiz’ sözünü hatırlatan Çıngı, “ Bakan Nebati’nin 6 aylık uykusunun sonunda ise başta enflasyon olmak üzere, işsizlik, pahalılık ve zamlar katlanarak arttı” diye tepki gösterdi.
"ASGARİ ÜCRET 20 BİN 140 LİRA OLMALIDIR"
Çıngı, açıklamasının devamında şöyle konuştu:
- Çocuk bezinden süt ürünlerine, simide, çaya, makarnaya bile fahiş zamlar geldi. İğneden ipliğe her şey, her gün zamlanıyor. Daha birkaç gün önce şekere yüzde 67 zam geldi. Halkımızın en temel ihtiyaç maddeleri olan ekmek, süt, tuvalet kâğıdı vb. birçok temel ihtiyaç ülkemiz tarihinin gördüğü en yüksek fiyatlarla satışa sunulmaktadır. Et ve tavuk ürünleriyse artık halkımızın sofrasında yer alamamaktadır. İşte bu kadar can yakıcı bir pahalılık altında en düşük ücret miktarı yani asgari ücret ve emekli maaşları yoksulluk sınırının altında olmamalıdır. Ülkemizin şu anki koşullarında asgari ücret 20 bin 140 lira olmalıdır.
"ÜLKEMİZ EKONOMİK KRİZİN İÇİNE SOKULMUŞTUR"
- Halkımızın içler acısı bu durumunun baş sorumlusu olan AKP iktidarıdır. AKP iktidarı 2002 yılından bugüne her alanda olduğu gibi ekonomide de ülkemizi uçuruma sürüklemiştir. Cumhuriyet döneminin tüm fabrikalarını ve kurumlarını yerli ve yabancı parabalarına peşkeş çekerek yok etmişlerdir. AKP’giller, ülkemizi ekonomik bir krizin içine sokmuşlardır. Bu kriz de diğer tüm krizlerde olduğu gibi halkımız için daha çok işsizlik, daha çok pahalılık olarak katlanılamaz bir cehennem yaratmıştır.
"ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ ÇALINIYOR"
- Emekçi halkımızın sofrasındaki ekmeği ve aşı çalınıyor. Çocuklarımızın sağlığı ve geleceği çalınıyor. Onlardan çalınan ne varsa, bir avuç vurguncu, soyguncu, hırsız, kamu malı yağmalayıcısının kasalarına aktarılıyor. Emeklilerimizin hali de içler acısıdır, emekli aylıkları kuşa dönmüş durumdadır. Onun için diyoruz ki, bu soygunlar, vurgunlar düzeni değişmelidir. Yerine halkın iktidarı kurulmalıdır.
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