HKP, Ankara'da zamları ve hayat pahalılığını tencerede taş kaynatarak protesto etti

26 Haziran 2022 Pazar, 17:37

HKP üyeleri Ankara Kızılay Karanfil Sokak’ta bir araya gelerek zamları ve hayat pahalılığını yanlarında getirdikleri tencerede taş kaynatarak protesto etti.

HKP üyeleri eylem sırasında “AKP İşsizlik, Pahalılık, Zam, Zulüm Demektir!” yazılı pankart ve “Tencerede Aş Değil, Dert Pişiyor!”, “AKP Sebep, Zamlar Sonuç!”, “Evlerde Yangın, Sarayda Saltanat!”, “Zam, Zam, Zam Ucuzluk Ne Zaman?” yazılı dövizler taşıdı.

“AYAĞA KALKMANIN, MÜCADELE ETMENİN ZAMANIDIR”

HKP’liler adına basın açıklamasını HKP Ankara İl Yöneticisi Meliha Kuşçu gerçekleştirdi. Kuşçu, “Boğazımızdan lokmamızı, elimizden işimizi, yüzlerimizden gülümsemeyi çalanlara; bizleri işsizliğe, pahalılığa, zamma ve zulme mahkûm edenlere karşı artık yeter demenin, ayağa kalkmanın, mücadele etmenin, halkın iktidarını kurmanın zamanıdır” dedi.

Konya’da işsiz kalan bir yurttaşın 5 liralık bir banknot üzerine yazdığı ‘Cebimdeki son param bu 5 lira ile (2) ekmek aldım. Ne acı’ şeklindeki notunu okuyan Kuşçu, “İşte yurttaşımızın AKP’giller’in oy deposu olarak gördükleri Konya’da 5 TL’lik banknotun üzerine yazdığı bu kısa not, AKP’giller’in ülkeyi getirdiği durumu çok acı ve açık bir biçimde özetlemektedir. AKP’giller’in işsizlik, pahalılık, zam, zulüm demek olduğunu da doğrulamaktadır” ifadelerine yer verdi.

“AKP İKTİDARI ÜLKEMİZİ UÇURUMA SÜRÜKLEMİŞTİR”

Kuşçu, açıklamasının devamında şunları belirtti:

“AKP iktidarının halkımıza dayattığı, artık emekçi halkımızın kafalarını delen birer doluya dönüşen zamlar gün be gün fakirleştiğimizin, açlık sınırının bile altında yaşadığımızın göstergesidir. Bu can dayanmaz vurgun, soygun, talan düzeninin sorumlusu AKP iktidarıdır. AKP iktidarı 2002 yılından bugüne her alanda olduğu gibi ekonomide de ülkemizi uçuruma sürüklemiştir. Cumhuriyet döneminin değer yaratan tüm fabrikalarını ve kurumlarını yerli ve yabancı para babalarına peşkeş çekmişlerdir. AKP’giller, ülkemizi ekonomik bir krizin içine sokmuşlardır. Bu krizi halkımız kanıyla, canıyla her gün, her saat yaşıyor.

“ZAMLAR HALKIMIZIN BELİNİ BÜKMÜŞTÜR”

Halkımızın en temel ihtiyaç maddesi olan ekmek bugün 4-5 TL ve 7 TL olacağı konuşuluyor. Yani 5 TL’lik banknotun üzerine yazı yazan insanımız bir ekmek bile alamayacaktır. Bir litre sütün fiyatı 20 TL olmuştur. Halkımız ya akşam pazarlarına gidip arta kalan, ezilmiş ve pörsümüş ürünleri topluyor ya da tane ile satın alabiliyor. Et ve tavuk ürünleri ise artık halkımızın sofrasında yer bulamıyor, tadı unutulmuştur. 30 lirayı geçen mazot, 30 liraya dayanan benzin fiyatları, her ay artan yükselen elektrik faturaları, doğalgaza artık periyoda bindirilen zamlar halkımızın belini bükmektedir.

“TARIM BİTİRİLDİ, HAYVANCILIK BİTİRİLDİ”

Tarımda kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biri olan Türkiye, AKP’giller ile birlikte bu niteliğini de kaybetti. Artık buğdayından mercimeğine, arpasından makarnasına, mısırından samanına kadar bütün tarım ürünlerini ithal ediyor. Tarım bitirildi, hayvancılık bitirildi, zaten gelişkin olmayan sanayimiz tamamen çökertildi.

“HALKIMIZIN SOFRASINDAKİ EKMEĞİ ÇALINIYOR”

Halkımız doymuyor, pahalılık cehenneminde inliyor, yaşamları zindan ediliyor. Emekçi halkımızın bütün birikimleri yerli-yabancı parababalarına, yandaş beşli çeteye, AKP’giller ve reisinin avenesine peşkeş çekiliyor. Emekçi halkımızın sofrasındaki ekmeği ve aşı çalınıyor. Çocuklarımızın sağlığı ve geleceği çalınıyor. Onlardan çalınan ne varsa, bir avuç vurguncu, soyguncu, hırsız, kamu malı yağmalayıcısının kasalarına aktarılıyor."

“Tencerede Aş Değil, Taş Kaynıyor”, “İşsizliğe, Pahalılığa, Zamma, Zulme Son!”, “Zam, Zam, Zam Ucuzluk Ne Zaman?”, “AKP İşsizlik, Pahalılık, Zam, Zulüm Demektir!” sloganları atıldı.