TÜGVA'yı protesto eden SOL Genç üyelerine 1 saatte soruşturma!

16 Ekim 2021 Cumartesi, 00:34

Son günlerde torpil listesiyle bir kez daha gündeme gelen Türkiye Gençlik Vakfı’nı (TÜGVA) İstanbul Üsküdar’da bulunan İl Temsilciliği önünde protesto eden SOL Genç üyeleri bugün polis tarafından ifadeye çağrıldı.

Bugün TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği önündeki eyleme katılan arkadaşlarımız polisler tarafından aranarak emniyete çağırılıyor.



Öğrencilerin barınma ihtiyacını dahi çözmeyenler mesele öğrencilerin haklarını araması olunca hemen harekete geçiyor.



Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz! https://t.co/nvv91LcVEk — SOL Genç (@solgencbilgi) October 15, 2021

BirGün'de yer alan habere göre, SOL Genç tarafından yapılan açıklamada, 3 kişinin ifadeye çağrıldığı ancak sayının artabileceği belirtildi. Polisin gençlere, hemen ifade vermeye gelmelerini istediği aktarıldı. SOL Genç tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Bugün TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği önündeki eyleme katılan arkadaşlarımız polisler tarafından aranarak emniyete çağırılıyor. Öğrencilerin barınma ihtiyacını dahi çözmeyenler mesele öğrencilerin haklarını araması olunca hemen harekete geçiyor. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz! Tarikat ağlarını yıkacak ve hesabını soracağız.”

'TORPİLCİ VAKIF, DERNEK, CEMAAT, TARİKAT AĞLARINI YIKACAK, HEPSİNDEN TEK TEK HESAP SORACAĞIZ!'



SOL Genç’in TÜGVA İl Temsilciliği’nin önünde yaptığı basın açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:

“Ülkeyi yöneten emperyalizmin kullanışlı maşası devletleşmiş gerici AKP rejimi, bundan yıllar önce Fethullahçılarla birlikte devleti nasıl bölüşmüşlerse ve nasıl rant sağlamışlarsa şimdi de bunu başta TÜGVA olmak üzere yandaş gerici vakıf, dernek, tarikat ve cemaatlerle yapıyor. Gençlerin yıllarca zor koşullarda lise, üniversite, yüksek lisans, doktora programlarını bitirip, tez üstüne tez yazıp, staj üstüne staj yaptıktan sonra bile elde edemedikleri birikimlerin onlarca katını bu vakıf ve derneklerin üyeleri hiç emek göstermeden elde ediyorlar. Torpili, yandaşlığı ve insan kayırmayı liyakatin önünde bir alışkanlık olarak geçiren bu sistemden alacaklıyız. TÜGVA, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, KADEM, ÖNDER ve diğer torpilci vakıf, dernek, cemaat, tarikat ağlarını yıkacak, hepsinden tek tek hesap soracağız!”