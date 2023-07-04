HKP'den düğünde harem selamlık yapan muhtara suç duyurusu

Yayınlanma: 04.07.2023 - 01:57

Güncelleme: 04.07.2023 - 02:02

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız Mahallesi’nde düğün, kına ve asker uğurlama eğlencesinde kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesi, “dinen uygun olmadığı” gerekçesiyle muhtarlık ve köy derneğinin imzasıyla yasaklandı.

HKP avukatları; Karaağız Mahalle Muhtarı Arif Yılmaz ve Karaağız Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hayri Sönmez’in “anayasayı ihlal”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “görevi kötüye kullanma”ve“kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi”suçlarını işlediklerini belirterek Orhaneli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Düğün, kına ve asker uğurlama eğlencesinde kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesini ‘dinen uygun olmadığı’ gerekçesiyle yasaklayan Bursa Büyükorhan Karaağız Mahallesi Muhtarı Arif Yılmaz ile Karaağız Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hayri Sönmez hakkında suç… pic.twitter.com/wFrDg20rQ4 — HKP (@kurtuluspartisi) July 3, 2023

HKP avukatları dilekçede, muhtar ile dernek başkanı hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılmasını talep etti.

“HALKIMIZIN ORTAÇAĞ KARANLIĞINA SÜRÜKLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP MYK Üyesi ve Bursa İl Başkanı Av. Halil Ağırgöl, şunları kaydetti:

“Halkımızın ortaçağ karanlığına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. Dini değerler adı altında kadınlarımızın ezilmesine, yok sayılmasına her yerde ve koşulda karşı durmak en temel insanlık görevimizdir. Bursa Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız Mahallesi’nde muhtar Arif Yılmaz ve dernek başkanı Hayri Sönmez tarafından ilan verilerek, kadın ve erkeklerin birlikte düğün, asker uğurlaması, sünnet gibi törenlere katılamayacağı duyurulmuştur. Halkın Kurtuluş Partisi olarak ortaçağcı bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Her ne kadar yasal olarak ‘yok’ hükmünde olsa bile bu ilan, toplumsal düzeni bozmakta köy gibi küçük sosyal birimde kişileri iradeleri dışında bir davranışa yönlendirmektedir. Bu şahıslar arka buldukları gerici siyasi iktidar sayesinde, toplumu gericileştirmeye çalışmakta, kadını sosyal hayattan koparmayı amaçlamaktadır. Bu kişilerin aldığı kararlar ‘dini değer’ adıyla zorla köylüye empoze edilmektedir. Böylelikle bu dar toplumsal yapı içerisinde aksini yapan ‘din dışına çıkmış’ sayılacaktır. Kadınların düğün gibi sosyalleşmenin de sağlandığı bir ortama girmeleri bile artık engellemektedir. Böyle bir eğlenceye kadınların katılma cesaretleri kırılmak istenmektedir. Kadınların elinden bu hakkı almaya yetkili hiçbir idari güç devlet düzeni içerisinde bulunmamaktadır. Buna teşebbüs etmek de en büyük toplumsal cinayettir.

HKP, laiklik ilkesinin toplumsal huzuru, halkın birlik ve beraberliğini sağlayan temel idari prensip olarak benimsemektedir. Dini değerleri kişisel menfaat temini için kullananlara karşı, halkın din ve vicdan özgürlüğüne saldıran gerici güruha karşı mücadelemiz sürecektir.”