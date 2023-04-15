HÜDA PAR'ın vaatlerine tepki büyük: Kapatılma nedeni

Yayınlanma: 15.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.04.2023 - 03:00

Cumhur İttifakı’nı destekleyen ve “Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmediği” açıklamalarıyla tartışma konusu olan HÜDA PAR’ın seçim beyannamesindeki 6284 sayılı yasanın değiştirilmesi, zinanın suç sayılması, anadilde eğitimin getirilmesi vaatleri ile dini yönetim vurgusu tepki çekti.

Cumhuriyet’e konuşan hukukçu Doğan Erkan HÜDA PAR’ın hukuki çağrılarının, laik ve çağdaş topluma aykırı olduğunu vurguladı. Erkan, anayasanın devrim yasalarını özel bir korumaya aldığını anımsatarak “HÜDA PAR isimli oluşum, anayasaya ve devrim kanunlarına karşı mücadeleye çağrı yapıyor” diye konuştu.

(Doğan Erkan)

Refah Partisi’nin kapatılma kararına dikkat çeken Erkan, “Hiçbir parti böylesi anayasa karşıtı bir siyasal program öneremez. HÜDA PAR’ın seçim vaatleri, parti kapatma sebebidir. Zaten terör örgütü propagandası ile kapatma sebeplerini taşıyordu. Ayrıca ‘laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline gelme’ sebebiyle de parti formunu kaybetmesi gerektiği anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

Erkan ayrıca zina vaadine işaret ederek “Bu kadını devlet tahakkümüyle erkeğe tabi kılmak, kadının özel hayatına müdahele etmek demektir. Eşler birbirlerine karşı sadece medeni hukukla sorumludur” dedi.

‘CAHİLİYE DÖNEMİ ZİHNİYETİ’

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü ise “Türkiye’de kadınlar hem kurtuluş mücadelesine hem Cumhuriyetin kuruluşuna imza attılar” dedi.

(Canan Güllü)



HÜDA PAR’ın vaatlerinin laikliğe aykırı olduğunu vurgulayan Güllü, “HÜDA PAR, kadını aile kurumunun içine atarak söz hakkını elinden alan, nafakaya karşı çıkan, medreselerin örgün eğitime dahil edilerek kızların eğitimden ayrıştırılmasını talep eden cahiliye dönemi zihniyetine sahip. HÜDA PAR önce elini domuz bağıyla bağlayarak işkenceyle öldürdüğü kadınların utancını taşımanın haddini bilsin, sonra bu talepleriyle gündeme gelsin” ifadelerini kullandı.

Bu istemlerdeki cesareti AKP’nin verdiğini kaydeden Güllü, “Sokaklara çıkıp, isyan bayrağı çekmediğimizi görüp, bunları kabul ettiğimizi düşünmesinler. Kadınların düşüncesi, Atatürk’le beraber kadın mücadelesidir ve bu ülke önümüzdeki seçimde karanlıktan alacakaranlığa geçeceği süreci hayata geçirecektir” diye konuştu.