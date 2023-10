Hukukçu Figen Çalıkuşu 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerini uyardı

Yayınlanma: 25.10.2023 - 15:19

Güncelleme: 25.10.2023 - 15:22

Hukukçu Figen Çalıkuşu, Gezi direnişi davasından yargılanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklu bulunan Can Atalay hakkındaki AYM kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un ‘Gerekçeli kararı gördükten sonra bir açıklama yapmak gerek’ ifadesine yanıt veren Çalıkuşu, Türkiye’de herkesin AYM kararlarına bağlı olduğunu hatırlattı.

“13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKİMLERİNİN ANAYASA İLE İMTİHAN SÜRECİ”?

AYM’nin gecikmeli de olsa Atalay için iki ayrı anayasal hakkın ihlal edildiğine karar verdiğini belirten Çalıkuşu, “13. Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerinin de Anayasa ile imtihan süreci. 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri AYM’ye bağlı mı, değil mi? Bunu göreceğiz. AYM kararı 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geldiği an yapılması gereken ilk iş Can Atalay’ın tahliye edilmesidir. Çünkü hakları gasp edilmiştir. Hakları ihlal edilmiştir. Hak ihlali kararı olduğuna göre bir an evvel beklenmeden bu hakların kendisine iade edilmesi gerekmektedir.” dedi.

ADALET BAKANI’NA YANIT

Atalay’ın tahliye edilmemesi durumunda ikinci kez hak ihlali olacağı konusunda uyarıda bulunan Çalıkuşu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamasını da değerlendirdi. Çalıkuşu, “Adalet Bakanı ‘karar gerekçesini görmemiz gerekir’ demiş. Hayır, karar gerekçesini görmenize gerek yok. AYM hak ihlalini saptadı. Adalet Bakanlığı da 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri de bununla bağlı. Türkiye’de herkes AYM kararlarına bağlıdır. Önce bunu öğrenmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.