Hürriyet'te Sedat Peker operasyonu: Burak Taşçı’nın yazılarını kaldırdılar
Sedat Peker’in Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’na uzanan rüşvet ağı iddialarında adı geçen Burak Taşçı’nın Hürriyet gazetesindeki yazılarının tamamı internet sitesinden kaldırıldı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu, kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakcı ile ilgili rüşvet sarmalı olduğunu iddia ettiği bir dizi ifşada bulundu.
Peker, sahibi Orhan Pala olan Borsa Gündem gazetesi ve Hürriyet ekonomi yazarı Burak Taşçı'yı da hedef aldı. Burak Taşçı’nın 2021 yılında yaptığı ve "Mine Tozlu Sineren’in sahte olduğunu iddia ettiği senetteki imzaya ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu imzanın taklit olmadığını ve Mine Tozlu Sineren tarafından atıldığını raporlarıyla mahkemeye sundu" ifadelerinin yer aldığı haberine dikkati çeken Peker, paylaşımında yer verdiği adli tıp raporunda bu imzaların Sineren'e ait olmadığına kanaat getirildiğinin yazdığını ileri sürdü.
Peker’in paylaşımlarının ardından Hürriyet gazetesi, yazarı olan Burak Taşçı’nın tüm yazılarını internet sitesinden kaldırdı.
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