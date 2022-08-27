Yakın kaynaklar paylaştı: Sedat Peker'in bugün ne açıklayacağı ortaya çıktı!

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:23

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından Peker’in iddialarını ilişkin olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Enginyurt’un açıklamasının ardından Peker, Deli Çavuş hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Peker, Enginyurt’u Twitter’dan etiketleyerek, "Sen yakışanı yaptın. Şimdi bu kardeşini seyret. Ben de yarın yakışanı yapacağım. Açıklamalarıma değer veren bazı muhalif gazeteciler ve analistler bu serzenişlerimin dışındadır. Yarın inşallah görüşeceğiz ve çok eğleneceğiz" dedi.

SEDAT PEKER NE AÇIKLAYACAK?

Sedat Peker’e yakın kaynaklara ulaşan İsmail Saymaz, Perdenin Önü Arkası programında kendisine Peker’in rüşvet ve yolsuzluk ağıyla ilgili whatsapp yazışmalarını yayınlayacağı bilgisinin geldiğini açıkladı.

Saymaz, “Tweetlerinde adı geçecek isimler arasında eşinden boşanan AKP Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve onun ağabeyi olan eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile ilgili paylaşımları olacakmış. Cumhurbaşkanlığı danışmanları hakkında bir kişi ve yine eski başbakan Binali Yıldırım'ın danışmanları hakkında bazı iddialar ortaya sürecekmiş. Bu iddialar ‘İnsan aklını zorlayacak türden’ ifadeleri kullanılıyor.

Bir diğer husus da Sedat Peker’in en önemli mesele olarak gördüğü Beykoz’daki 65 yıllık evi. Peker'in evinin milli parklar kapsamına alınarak yıkılmak istenmesini konu alan paylaşımlar yapacağı bilgisi geldi” ifadelerini kullandı.