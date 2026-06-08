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Hüseyin Yıldız, CHP grup amiriyle görüştü: 'Kılıçdaroğlu yarın grupta konuşacak'

Hüseyin Yıldız, CHP grup amiriyle görüştü: 'Kılıçdaroğlu yarın grupta konuşacak'

8.06.2026 12:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hüseyin Yıldız, CHP grup amiriyle görüştü: 'Kılıçdaroğlu yarın grupta konuşacak'

Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Grup Amiri Mustafa Biçer ile görüştü. Yıldız, “Kemal Bey yarın grupta konuşacak mı” sorusuna, “Tabii konuşacak” yanıtını verdi.
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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, TBMM'de CHP Grup Amiri Mustafa Biçer ile görüştü.

Yıldız, Biçer'e, yarınki grup toplantısı için katılımcı listesini ne zaman iletmeleri gerektiğini sordu.

"TABİİ KONUŞACAK"

Yıldız, çıkışta gazetecilerin sorularına, “Sıkıntı yok arkadaşlar” karşılığını verdi.

Yıldız, “Kemal Bey yarın grupta konuşacak mı” sorusuna, “Tabii konuşacak” yanıtını verirken “Grup kürsüsüne çağırmayacakları söyleniyor” ifadeleri üzerine ise “Öyle bir şey olmaz” dedi.

Öte yandan seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise grup toplantısına ilişkin kararını bugün saat 13.00'te TBMM'de yapacağı açıklama ile duyuracak.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #aydın

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