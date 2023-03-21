İBB Başkanı İmamoğlu'ndan fotoğraflı '14 Mayıs' mesajı: Milat olacak

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 21:13

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 21:15

Millet İttifakı ortak Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep’e gitti. Burada Kılıçdaroğlu'na eşlik eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

'14 MAYIS' MESAJI GELDİ

İmamoğlu, kendisinin ve Kılıçdaroğlu'nun depremzede bir aile ile çadırda sohbet ederken çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, “14 Mayıs, şehirlerimizin sağlıklı şekilde ayağa kalkması için bir milat olacak” dedi.

YURTTAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİLER

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Gaziantep'teyiz. Hem millet buluşmasına katıldık hem de depremzede vatandaşlarımızı ziyaret edip sorunlarını dinledik. 14 Mayıs, şehirlerimizin sağlıklı şekilde ayağa kalkması için bir milat olacak" ifadelerini kullandı.