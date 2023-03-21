Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AFAD'a 'evrak' göndermesi
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı‘nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AFAD'ın evrak bölümünde çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından göndermede bulundu.
Ankara'nın Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan AFAD'ın ek binasında dosyaların bulunduğu büroda saat 05.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında büroda bulanan evrakların bazıları zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
AFAD'TAN AÇIKLAMA
AFAD, yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bugün saat 05.00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
KILIÇDAROĞLU: "BELGELERİ YAKACAĞIM DERKEN..."
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu söz konusu paylaşımda, "Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen :)" ifadelerini kullandı.
Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen:) https://t.co/poDVuP61Kn— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 21, 2023
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