İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe'den UKOME tepkisi: 'Artan maliyetler hepimizi etkiliyor'
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, UKOME tarafından toplu ulaşıma zam teklifinin reddedilmesini değerlendirdi. Gökçe, "Halkı öne koyan, kurumlarımızın da ihtiyacını bir ölçüde karşılayacak teklifimiz ne yazık ki UKOME’de kabul edilmedi" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, sosyal medya hesabından UKOME tarafından toplu ulaşıma zam teklifinin reddedilmesini değerlendirdi.
Gökçe, "Ülkemizin ekonomik koşullarından esnaf da belediyemiz de sorumlu değil ancak artan maliyetler hepimizi etkiliyor. Halkı öne koyan, kurumlarımızın da ihtiyacını bir ölçüde karşılayacak teklifimiz ne yazık ki UKOME’de kabul edilmedi. Bu tutum değişmeli" ifadelerine yer verdi.
"Akaryakıt ve elektrik fiyatlarının 4 kata yakın arttığı, yedek parça ve işçilik maliyetlerinin enflasyon nedeniyle yükseldiği bir konjonktürde ulaşıma mütevazi bir zammı engellemek, belediyemizin yatırımlarını ve halka sunacağı hizmeti engellemek anlamına da gelir" diyen Gökçe şu ifadeleri kullandı:
"Belediyemiz bir kamu kurumu. İdarenin parçası. Devletin bir organı. Herkes Belediyemizin geleceğini düşünerek, gereken ciddiyet ve özenle konuya yaklaşmak zorunda. Bu sağduyulu anlayışın önümüzdeki UKOME’de galip geleceğine inanmak istiyoruz."
Ülkemizin ekonomik koşullarından esnaf da belediyemiz de sorumlu değil ancak artan maliyetler hepimizi etkiliyor. Halkı öne koyan, kurumlarımızın da ihtiyacını bir ölçüde karşılayacak teklifimiz ne yazık ki UKOME’de kabul edilmedi. Bu tutum değişmeli.https://t.co/oovayIqZSs— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) October 27, 2022
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