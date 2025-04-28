İBB'den 'Şafak Başa' açıklaması: 'Yapılanlar hukuksuzluktur!'

Yayınlanma: 28.04.2025 - 11:06

Güncelleme: 28.04.2025 - 11:08

"Saray" talimatıyla başlatılan İBB'ye yönelik operasyonun ikinci dalgasında 51 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen de bulunuyor.

Son olarak İBB, gözaltındaki Şafak Başa için bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İSKİ Genel Müdürü Sayın Şafak Başa’ya ve çalışma arkadaşlarımıza yapılanlar hukuksuzluktur" denildi, sürecin 'gerçek yüzü' anlatıldı.

İBB'den yapılan açıklama şöyle:

"İSKİ Genel Müdürü Sayın Şafak Başa, diğer çalışma arkadaşlarımız gibi tamamen mesnetsiz bir iddiaya dayanılarak, Cumartesi günü sabaha karşı yapılan bir operasyonla gözaltına alınmıştır. Oysaki Sayın Başa, 33 yıllık meslek hayatı boyunca kaymakamlıktan mülkiye müfettişliğine, TESKİ ve İSKİ Genel Müdürlüğü’ne kadar uzanan her görevinde devlet terbiyesiyle, dürüstlükle ve şeffaflıkla hizmet vermiş saygın bir kamu görevlisidir. Hakkında ortaya atılan iddiaların hiçbir somut belge ve delile dayanmadığı, yalnızca tehditler savurmuş bir şahsın sözlü beyanından ibaret olduğu, daha gözaltı aşamasında kendisine yöneltilen sorulardan anlaşılmıştır.

Sürecin gerçek yüzü şudur: Bir şahıs, İSKİ’den maden ruhsatı almak istemiş; İSKİ ise yasa gereği MAPEG’den görüş istemiştir.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) açıkça olumsuz görüş vermesi üzerine İSKİ de yasal zorunluluk gereği ruhsatı reddetmiştir. Bu kişi, süreç boyunca İSKİ çalışanlarına tehdit mesajları göndermiş, Genel Müdürlük koridorlarında baskı yapmaya çalışmış, sonuç alamayınca da haksız bir şekilde rüşvet iddiasında bulunmuştur.

Valilik, olayın ciddiyetini görmüş ve Sayın Şafak Başa’ya koruma tahsis etmiştir.

Ne var ki; bu hukuk dışı ve siyasi baskı ortamında, tehdit eden kişinin şikayeti esas alınmış, devletine 33 yıl dürüstlükle hizmet etmiş kalp hastası bir bürokrat sabaha karşı evinden alınmış, başka koşullarda ifadesi alınabilecekken günlerce zor koşullarda gözaltında tutulmuştur.

Bu yaşananlar: Hukukun değil, hukuksuzluğun; adaletin değil, siyasi hesapların; vicdanın değil, baskının ve adaletsizliğin bir fotoğrafıdır.

Şafak Başa’nın tek suçu, İstanbul’un su kaynaklarını korumak, Kanal İstanbul gibi büyük bir yıkım projesinin İstanbul’a vereceği zararları kamuoyuna anlatmak; yasalara, bilime ve kamu yararına sadakatle bağlı kalmaktır.

İSKİ Genel Müdürü Sayın Şafak Başa, görevini hukuk ve kamu yararı çerçevesinde yapmış; hiçbir gayrimeşru talebe boyun eğmemiştir. İfadesinde de açıkça dile getirdiği gibi 'Allah şahittir ki, Ekrem İmamoğlu, genel müdür olarak şahsıma hiçbir kanunsuz emir vermemiştir' demiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve onun bağlı kuruluşu İSKİ, bu hukuk garabetinin karşısında susmayacak, gerekli tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır. Devletine sadakatle hizmet etmiş dürüst kamu görevlilerine yapılan bu haksızlığı reddediyor, hukukun üstünlüğü ve adaletin tesis edilmesi için süreci sonuna kadar takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi"