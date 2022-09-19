İBB'ye ait yalılara el konulmuştu: Mahkeme 'ihtiyati tedbir' kararı verdi

19 Eylül 2022 Pazartesi, 17:00

17. Asliye Hukuk Mahkemesi, Hatice ve Fehime Sultan yalılarına hukuksuz şekilde el konulmasının ardından önemli bir ara karar verdi. İBB’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı aleyhine açtığı ‘tapu iptali ve tescil’ davasında karar veren mahkeme, davalı adına kayıtlı taşınmazların 3. kişilere satışının ve devrinin önlenmesi için Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 389. maddesi uyarınca teminatsız olarak tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasına hükmetti.

Mahkeme kararına gerekçe olarak HMK'nin 389. maddesinde düzenlenmiş olan halleri gösterdi.

Mahkeme kararında, “Dava dosyası incelendiğinde; açılan dava Tapu İptali ve Tescili (Zilyetliğe Dayalı) istemine ilişkin olup, uyuşmazlık konusu olan taşınmaz açısından tedbir istendiği ve uyuşmazlık ile zarar tehlikesinin yaklaşık ispatına ilişkin şartlar da mevcut olduğundan, delillerin toplanması, durum ve koşulların gerektirmesi halinde teminatın değerlendirilmesi mümkün olduğundan bu aşamada takdiren teminatsız olarak ihtiyati tedbir talebi ile davalıdır şerhi işlenmesi taleplerinin kabulü yönünde aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir” denildi.

Mahkemenin verdiği hüküm, kararda şu şekilde yer aldı:

1-Davacı tarafça talep edilen İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Mahallesi, 40 ada, 27 parsel sayılı taşınmazın davalı adına kayıtlı ise 3. Kişilere satışının ve devrinin önlenmesi için HMK 389 maddesi uyarınca teminatsız olarak tapu kaydına İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA,

2-Beşiktaş Tapu Müdürlüğüne bu husus ile ilgili müzekkere yazılmasına,

3-Ara kararın taraflara tebliğine, Dair, kararın tebliğ tarihinden itibaren 1 haftalık süre içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Ortaköy sahilinde bulunan Fehime ve Hatice Sultan Yalıları İBB’nin elinden hukuksuz bir şekilde alındı. El koyma kararından önce, toplam değerleri yaklaşık 7 milyar TL’yi bulan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının önünde açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuksuzluğa dikkat çekmiş, el koyma ihtimalini hatırlatıp, yapılmak istenen devri ‘gasp’ olarak nitelemişti. İBB’nin hukuk yoluyla mücadeleye devam edeceğini duyurmuştu.