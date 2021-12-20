İBB'ye karşı çıkmıştı ama... AKP'li Tevfik Göksu fena yakalandı

20 Aralık 2021 Pazartesi, 15:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yaklaşık 300 bin metrekarelik arsasını, Meclis çoğunluğunu kullanarak yeşil alana aldırtan AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenler Belediyesi’nin son derece değerli arazisini 41 milyon TL’ye satışa çıkardı.

Esenler Belediyesi, Resmi Gazete’de yer alan ilana göre, Davutpaşa’daki Yıldız Teknik Üniversitesi’nin karşısında bulunan ve Esenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan, 67 ada 44 parseli satışa çıkardı.

Yıldız Caddesi ile Sarıgöl Caddesinin birleştiği köşede yer alan 5 bin 497 metrekarelik arsa için 41 milyon 228 bin 175 TL muhammen bedel belirlendi. İmar planı “Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak düzenlenen parselin satış ihalesi, 30 Aralık 2021 tarihinde yapılacak. Esenler Belediyesi daha önce de, kendi mülkiyetinde bulunan ancak üzerinde cami, okul gibi resmi yapıların bulunduğu arazileri Maliye Hazinesi’ne satmıştı.

İBB’NİN ARAZİLERİNİ YEŞİL ALANA ALDIRTMIŞTI

Odatv'nin haberine göre, belediyenin arazisini satmak için ihale açan, İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 2019 seçimlerinden sonra, İBB’nin yaklaşık 300 bin metrekarelik arazisini yeşil alana aldırtmakla övünmüştü. Yeşil alana aldırtılan araziler içindeki en önemlisi, AKP yönetimi zamanında Dubai Şeyhine satılmak istenen Levent’teki eski İETT Garajı da vardı. Ve yine eski yönetim zamanından satış listesine konan ancak satılamamış Beşiktaş’taki de bulunuyordu.

Göksu 10 Aralık 2019’da yaptığı açıklamada, sanki kendi yönetimleri zamanında buralar satışa çıkarılmamış gibi, özetle şunları söylemişti:

“Geçtiğimiz Ekim (2019) ayında Ak Parti ve MHP Grubu’ndaki arkadaşlarımızın teklifiyle İstanbul’da yaklaşık 295 bin metrekare alanı yeşil alanı almıştık. Bu 7 tane ilçe ayrı parseller şeklindeydi. Bunlar gerçekten kentin yeşille ilgili ihtiyacını karşılamak adına bir fonksiyon icra edici ve mülkiyeti de İBB’ye ve İBB şirketlerine ait arsalardı. Buralar nefes alacak noktalar bu nefes alacak noktaları halkın kullanımına kullanmak bir kamunun kaynağını üretmekten daha çok halkın refahı için önemli imkanlardır.”