Sayıştay Raporlarında Tevfik Göksu'nun usulsüzlükleri dikkat çekti

06 Aralık 2021 Pazartesi, 08:09

AKP’li Tevfik Göksu’nun yönettiği Esenler Belediyesi’nin, bedelsiz ve ihalesiz şekilde eski AKP ilçe yöneticisine devrettiği geri dönüşüm işi Sayıştay denetimine de takıldı. Sayıştay’ın İstanbul Esenler Belediyesi 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda, borç batağındaki AKP’li belediyeye ilişkin birçok usulsüzlüğe yer verildi.

Esenler Belediyesi, ilçe geneli geri dönüşüm ve ambalaj atıklarının toplaması işini, 2010 yılında eski AKP Esenler İlçe Başkan Vekili Hüseyin Aydın ve akrabalarının ortağı olduğu İstanbul Geri Dönüşüm Şirketi'ne verdi.

İHALESİZ KIYAK

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Sayıştay’ın denetim raporunda ise “Ambalaj atıklarının toplanması ve değerlendirilmesi hakkının bedelsiz ve ihalesiz olarak devredilmesi” başlığıyla yer alan tespitte şu ifadelere yer verildi: “Belediyenin yetki ve sorumluluk alanındaki ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve depolanması hizmetlerini içeren imtiyaz; gelir getirici faaliyetler olmasına rağmen, protokolle çevre lisanslı bir firmaya ihalesiz ve herhangi bir bedel alınmaksızın devredilmiştir.”

Sayıştay denetçileri, “Ambalaj atıklarının toplanması ve değerlendirilmesi” işinin ihale mevzuatına uygun olarak kiraya verilmesi ve devredilmesi gerektiğini de vurguladı.

Denetim raporunda “Taşınmaz kiralama ihalelerindeki” usulsüzlüklere ilişkin de çarpıcı bilgilere yer verildi. Sayıştay denetçileri, AKP'li belediyenin kafeterya, restoran ve halı saha gibi alanların kiralama ihalelerinde “İhaleye katılımı kısıtlayıcı düzenlemelere yer verdiğini” belirledi.

Raporda, “Farklı kullanım amacı olan Belediye taşınmazlarının bu şekilde rekabet ortamı oluşmadan ve eşit muamele sağlanmadan bir arada ihale edilmesi, kanuna aykırı olacağı gibi, tam rekabet sağlanamadığı için belediye gelirlerinin azalmasına da sebebiyet verebilecektir” denildi. Esenler Belediyesi tarafından yapılan savunmada ise “Bulguya konu edilen hususlara azami ölçüde dikkat edilecektir” ifadeleri yer aldı.

SÖZLEŞMELİ MÜDÜR

Belediyede usulsüz atama da tespit eden Sayıştay denetçileri, “Sözleşmeli olarak istihdam edilen bir kişinin müdür olarak görevlendirildiğini” de belirledi. Denetçiler, “Bütçeyle ödenek tahsis edilen, harcama biriminin en üst yöneticisi olan ve ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasında birinci derece sorumluluk atfedilen müdürlük görevinin, süreli sözleşmeler ile istihdam edilen sözleşmeli personel eliyle gördürülmesi mümkün değildir” uyarısında bulundu.

MİLYONLUK PEŞKEŞ

Esenler Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Kemal Şahin, "Belediyenin gelir getirici işlerinin yandaşlara peşkeş çekildiğini" vurgulayarak şunları söyledi:

“Sayıştay bizi yine haklı çıkardı. Belediyenin en az 313 milyon TL borcu var ama geri dönüşüm işinden para kazanabilecekleri halde para kazanmıyorlar. Daha önce de açıkladım. Geri dönüşüm tesisinin bulunduğu 4 bin metrekarelik alan için 11 yıldır kira bedeli de alınmıyor. Esenler ilçe nüfusuna emsal olan diğer ilçelerde yaptığım araştırmaya göre, bu tesislerin yıllık kira bedeli ise 1 milyon 680 bin TL. Yani geri dönüşüm işini yaklaşık 11 yıldır yürüten AKP’li eski Esenler İlçe Yöneticisi Aydın’ın şirketine milyonlarca liranın peşkeş çekildiğini görüyoruz. Esenler Belediyesi yine yandaşını korudu. Sayıştay’ın uyarısına rağmen peşkeşe devam ediyor. ”