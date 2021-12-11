Tevfik Göksu yine peşkeş çekti: TÜRGEV'e para aktı

11 Aralık 2021 Cumartesi, 09:24

AKP’li Tevfik Göksu’nun yönettiği Esenler Belediyesi'nin yine bir skandala göz yumduğu ortaya çıktı. Esenler Belediye Meclisi’nin 9 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen oturumunda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukları Bilal Erdoğan ile Esra Albayrak’ın yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na (TÜRGEV) tahsis edilen bir bina tartışmalara neden oldu.

Esenler Belediyesi tarafından, geçen şubat ayında ilçenin en merkezi noktalarından birinde yer alan bir bina bedelsiz olarak TÜRGEV’e tahsis edildi. Ancak TÜRGEV’in, belediyenin tahsis ettiği binanın giriş katını "Namlı Sarıyer Börekçisi"ne kiraya verdiği açığa çıktı.

BİNAYI TÜRGEV İSTEDİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre TÜRGEV, 27 Ağustos 2020 tarihinde Esenler Belediyesi’ne başvurarak bina tahsisi istedi. Esenler Belediyesi de 4 Şubat 2021 tarihinde belediyeye ait Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir binanın, öğrencilerin eğitim-öğretim, barınma, sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılması için TÜRGEV'e 25 yıllığına tahsis edilmesi uygun bulundu.

AMACI DIŞINDA KULLANIYOR

Esenlerin en kıymetli noktalarından birinde bulunan binanın TÜRGEV’e tahsis edilmesi kararı, Esenler Belediye Meclisi’nin şubat ayı oturumunda CHP ve İYİ Parti'nin ret oyuna karşılık, AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi. TÜRGEV ise binanın giriş katını börekçiye kiraya vererek tahsis kararında yer alan amaçların dışına çıkarak gelir elde etmiş oldu.

50 BİN TL KİRA ALIYORLAR

Belediye Meclisi’nde gündem dışı söz olan CHP’li Meclis Üyesi Kemal Şahin, rant zincirini “Esenler Belediyesi, taşınmazını yandaş TÜRGEV’e bedelsiz olarak ve 25 yıllığına verdi. TÜRGEV de öğrenci yurdunu Sarıyer Börekçisi yaptı” sözleriyle açıkladı.

AKP'li belediyenin binayı öğrencilerin; eğitim, öğretim ve barınma ihtiyaçları için TÜRGEV’e tahsis ettiğini hatırlatan ve binanın amacı dışında kullanıldığı vurgulayan CHP’li Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün bahsi geçen binanın zemin katında karşımıza Sarıyer Börekçisi çıkmaktadır. Üstelik bu börekçi aylık 50 bin TL de kira bedeli ödemektedir. Tevfik Göksu’nun amacı yandaşa kaynak sağlamak mı? Yoksa vatandaşın size güveni kalmadığı, gençlerin bu gibi vakıflarda bulunmak istemediğinden öğrenci bulamayıp, börek işine mi başladınız? Eğitimden uzak, çıkarcı bir anlayış gözler önündedir. Bu durumu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.”

6 MİLYON TL KİRA ÖDENİYOR

“Esenler Belediyesi’ne ait mülkler yandaş TÜRGEV’e bedelsiz tahsis edilirken belediye bünyesindeki müdürlükler için kiralanan yerlere yıllık 6 milyon TL kira ödemektedir” diyen Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sizleri eğitim öğretime destek diyerek yandaşı kayırma anlayışınızın karşısında, eğitime öğretime sağladığı destekler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) var. İBB 51 bin 890 öğrenciye karşılıksız burs vermektedir. Var olan öğrenci yurtlarının yanı sıra yapım aşamasında olan yurtlarımızın yapımı hızla tamamlanarak gençlerimizin kullanımına sunulacaktır. İBB’nin insan ayrımı yapmadan, kamu malını yandaş vakıflara değil, vatandaşın yararına sunarak 16 milyon İstanbulluya özveriyle hizmet etmektedir. Öğrencilere yurt sağlayacağız diye çıktığınız yolda karşımıza Namlı Sarıyer Börekçisi çıktı.”

"ÇATLASANIZ DA PATLASANIZ DA..." DEMİŞTİ

Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu, ekim ayında Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmada “TÜRGEV’e, TÜGVA’ya, Ensar’a ve ilim Yayma’ya çatlasanız da patlasanız da destek vermeye devam edeceğiz. Onlar bu milletin evlatlarına en nadide hizmetleri sunan kuruluşlardır. Bugüne kadar destek verdik bundan sonrada destek vermeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle” ifadelerini kullanmıştı. AKP’li Göksu’nun bu sözleri kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.