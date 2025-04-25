Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun avukatının avukatı hakkında karar!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 17:25

Güncelleme: 25.04.2025 - 17:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında yeni bir gözaltı dalgası başlatıldı.

Dün sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda, İBB dosyasını takip eden bazı avukatlar hakkında gözaltı kararı verildi.

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel ve avukat Kazım Yiğit Akalın gözaltına alındı.

Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın dün hakim karşısına çıkarılmış ve yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

6 ŞUBAT DAVASINDA DEPREMZEDELERİ SAVUNURKEN GÖZALTI KARARI

Koçoğlu, hakkında gözaltı kararı çıkarıldığında 6 Şubat depremlerinde İsias Otel'de yakınlarını kaybeden 35 ailenin avukatlığını yapmak üzere Adıyaman’daydı.

Teslim olmadan önce Adıyaman'da konuşan Koçoğlu, “Kaçmadım, saklanmadım. Nerede olduğum belli. Müvekkilimin hakkını savunmaya geldim. İşim bitince İstanbul'a geçip teslim olacağım” demişti.

Gözaltı kararına tepki gösteren Koçoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ben İBB dosyasında hem sayın Genel Sekreterin avukatlığını yaptım hem de Ekrem Başkanımızın avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatlığını yaptım. Bunun bir gözdağı olduğunu düşünüyorum. Belli ki o dosyada avukatlık yapan herkese bir şekilde dokunacaklar. Soruşturmanın gizliliğini ne yaparak ihlal ettiğimi bilmiyorum. Pek çok yandaş basın mensubu çarşaf çarşaf evrak sunuyor, pek çok konuşuyorlar. Onlar ihlal etmiyor, ben mi ihlal etmişim? Adil yargılanmayı etkilemeye teşebbüsü nasıl ihlal etmişim? Buradaki duruşmam bittikten sonra ben kendim İstanbul'a gideceğim ve Mali Şubeye teslim olacağım."

YURTDIŞI YASAĞI

Koçoğlu bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, İmamoğlu'nun avukatının avukatını tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Mahkeme, Koçoğlu'nu hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.