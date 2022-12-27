İBB'ye terör soruşturması: İmamoğlu açıklama yapacak

27 Aralık 2022 Salı, 19:28

Eski İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik terör soruşturmasına ilişkin yarın sabah 10.00'da açıklama yapacağını duyurdu. Ongun açıklamasında, ''Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.” İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında konuşacak. Sosyal medya hesaplarımızdan yayını canlı olarak izleyebilirsiniz.'' ifadelerini kullandı.

“Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.”



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında konuşacak.

Sosyal medya hesaplarımızdan yayını canlı olarak izleyebilirsiniz. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 27, 2022

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kuruluşlar ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer örgütlerle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler olduğunu" öne sürerek, konunun soruşturulması için özel teftiş başlatıldığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karara tepki gösterek, "Uydurma bir terör soruşturmasının savcılığa başvurma hali. Birkaç gün önce malum bakan çıkıp 'Şöyle olursa görevden almam, bu hallerde görevden alırım' diyor. Bu ne kibir, bu ne aymazlık" demişti.