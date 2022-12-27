Ekrem İmamoğlu Oğuzhan Uğur'un 'Mevzular Açık Mikrofon' programına konuk oluyor
Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, YouTube kanalı Babala TV'de 'Mevzular Açık Mikrofon' programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağını duyurdu.
Siyasi parti liderleri ve siyasetteki isimleri konuk ederek kendilerine sansürsüz bir şekilde soru sorulan 'Mevzular Açık Mikrofon' formatı ile YouTube kanalı Babala TV'de ses getiren Oğuzhan Uğur, ocak ayı programının güncellendiğini açıkladı.
Uğur, programa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağını duyurdu.
"YAKINDA KONUĞUMUZ OLUYOR"
Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Ocak programımız güncellendi. Sn. Ekrem İmamoğlu da yakında konuğumuz oluyor. Katılım başvuruları için takipte kalınız.
Ocak programımız güncellendi. Sn. Ekrem İmamoğlu da yakında konuğumuz oluyor. Katılım başvuruları için takipte kalınız. ?? @BabalaTv pic.twitter.com/QonrFJL5eA— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) December 27, 2022
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