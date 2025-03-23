İBB'ye yönelik operasyon: 92 kişi tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik davada yeni gelişmeler yaşandı. Toplam 92 kişi, tutuklama talepleriyle hakimliğe sevk edildi.

İBB'ye yönelik operasyon: 92 kişi tutuklamaya sevk edildi
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ANKA
Yayınlanma: 23.03.2025 - 06:47

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,  İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gözaltına alınan kişilerden 92'inin tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğini bildirdi.

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilenlerin sayısı 92'ye yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan bilgi notunda şunlar kaydedildi: 

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 19/03/2025 tarihinde gerçekleştirilen Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan çıkar amaçlı suçu örgütüne yönelik yürülen soruşturma kapsamında göz altına alınan 89 şüpheliden; 5 şüpheli 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'kişsel verileri ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından, 84 şüpheli ise 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet almak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Savcılık #Cumhuriyet Başsavcılıklar

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