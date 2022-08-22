İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, İYİ Parti'ye katıldı

Antalya'nın İbradı ilçesinin belediye başkanı Serkan Küçükkuru, geçen hafta Memleket Partisi'nden istifa ettikten sonra bugün İYİ Parti'ye geçti. Küçükkuru'ya rozetini, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

DHA
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:50
İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, İYİ Parti'ye katıldı
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CHP'den iki dönemdir İbradı Belediye Başkanı olarak seçilen Serkan Küçükkuru, geçen Ocak ayında CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçmişti.

Yeni kurulan partinin ilk belediye başkanı olan Küçükkuru, geçen hafta Memleket Partisi'nden de istifa etti. Yapılan görüşmeler sonucunda Küçükkuru, İYİ Parti'ye katılma kararı aldı.

Ankara'ya giden Küçükkuru'ya parti rozetini, Genel Başkan Meral Akşener taktı. Böylelikle İYİ Parti'nin Antalya'daki belediye sayısı Elmalı ve Demre'yle birlikte 3'e çıktı.


İbradı Antalya Serkan Küçükkuru Meral Akşener

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