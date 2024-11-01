İbrahim Özkan Ekrem İmamoğlu'nun yeni danışmanı oldu
İBB eski İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, 31 Mart yerel seçimlerinden önce İYİ Parti'den istifa etmişti. Özkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı oldu.
Eski İYİ Partili İbrahim Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı oldu.
Özkan yeni görevini sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden duyurdu.
Özkan açıklamasında şöyle dedi:
"Bugün itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu ‘nun ‘Siyasi Başkan Danışmanlığı’ görevine atanmış bulunmaktayım. Onur duydum. Şahsıma bu görevi layık gören Sn. Ekrem İmamoğlu ‘na çok teşekkür ediyorum. Medeniyetlerin şehri aziz İstanbul’a hizmet için var gücümüzle çalışacak, güçlü adımlarla güçlü yarınlar için umudu büyüterek ilerleyeceğiz."
İbrahim Özkan, yerel seçimde İYİ Parti'nin Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesini istemişti. Özkan, İmamoğlu'nu desteklemeyen İYİ Parti'den istifa etmişti.
Bugün itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu ‘nun ‘Siyasi Başkan Danışmanlığı’ görevine atanmış bulunmaktayım. Onur duydum. Şahsıma bu görevi layık gören Sn. Ekrem İmamoğlu ‘na çok teşekkür ediyorum. Medeniyetlerin şehri aziz İstanbul’a hizmet için var… pic.twitter.com/F2L1ReufO8— İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) November 1, 2024
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