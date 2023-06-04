İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı görevini Vahit Kirişci'den devraldı

Yeni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, görevi törenle Vahit Kirişci'den devraldı. Bakan Yumaklı, "Bundan sonra bize düşen başlatılmış olan projelere devam etmek ve yenilerini eklemektir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 16:07
İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı görevini Vahit Kirişci'den devraldı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam Çankaya Köşkü'nde yeni kabineyi açıklamasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nda da devir teslim töreni gerçekleşti.

Erdoğan, İbrahim Yumaklı'yı yeni Tarım ve Orman Bakanı olarak atadı. Yumaklı, bugün itibarıyla Vahit Kirişci'den görevi devraldı.

"RABBİM KOLAYLIK VERSİN"

Eski Bakan Vahit Kirişci, "Bakanlığımızın merkez biriminde görev yapan değerli kardeşlerim. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın azim ve kararlı mesai arkadaşlarım. Sayın Bakanımıza öncelikle hayırlı olsun dileklerimizi ifade ediyoruz. Rabbim kolaylık versin, durumu kolaylaştırsın" diyerek görevini Yumaklı'ya devretti.

İbrahim Yumaklı ise "Öncelikle bu göreve şahsımı layık gören Cumhurbaşkanımıza saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Bugün kendisinden onurla ve gururla bayrağı devralacağım sayın Bakanım ile, geçen 14 aylık süreçte başarılı bir dönem geçirdik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bize düşen başlatılmış olan projelere devam etmek ve yenilerini eklemektir" ifadelerini kullandı.


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