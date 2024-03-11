‘İçen değil servis eden de lanetleniyor’

‘İçen değil servis eden de lanetleniyor’

Merve Kılıç
Yayınlanma: 11.03.2024 - 04:00
‘İçen değil servis eden de lanetleniyor’
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Diyanet TV’de “Diyanet’e Soralım’’ programına katılan Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt’a bir seyirci “Alkol satışı olan bir otel ya da markette çalışsak, aldığımız maaşta sakınca olur mu?” diye sordu. Bozkurt seyirciye “Sadece içene değil, üretene, ürettirene, taşıyana, sunana, kendisi için taşıtana, servis edilene, hatta bunun parasını değerlendirene ve parasından istifade edenin hepsini peygamberimiz lanetliyor. ‘Allah’ın rahmetinden uzak olsunlar’ diyor. Böyle bir müessesede çalışan insan da, bir şekilde alkol gelirinden istifade ediyor. İstemese de direkt olmasa da bu işin içerisinde” açıklaması yaptı. Bozkurt, alkollü yerde çalışan ancak alkolle ilgisi olmayan insanlara da yeni iş aramaları önerisinde bulundu

Bozkurt’un sözleri tepki çekerken ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, kamuoyunda tartışma yaratan ifadeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi. Hadislerde farklı şeylerin söz konusu olabileceğini kaydeden Kılıç, “Diyanet’in bu konudaki fetvasının çok abartılı. İçki içmenin sağlığa zararlı olduğundan söz etmesi doğaldır. Dinen günah olmasından bahsetmesi de normaldir. Ama içki içenlerin, üretenlerin, ticaretini yapanların lanetlendiğini ileri sürmek aşırı bir yaklaşımdır” dedi

‘Bütünlüğe tehdit’

Kılıç, “İçki, alkol nasıl insan sağlığına zarar veriyorsa bu tip abartılı ifadeler de toplumun birlik, bütünlüğü ve bir arada yaşama kültürüne, farklı yaşam biçimine sahip yurttaşların güvenliğine yönelik tehdit içeren sözlerdir. Bu da toplum sağlığını bozar. Sosyolojik açıdan bu da bir sağlık sorunudur. Diyanet’i tehdit edici bırakıp iknaya yönelik bir dil kullanmaya davet ediyorum” değerlendirmesinde bulundu. 


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