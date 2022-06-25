Soylu, Marmaris Belediye Başkanı'nı hedef almıştı: "Sizin gibi Suudi prensin sofrasına gitmedi"

25 Haziran 2022 Cumartesi, 16:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Marmaris yangınına dair yaptığı açıklamada envanterde gece görüşlü yangın söndürme helikopteri olmadığını gündeme getiren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a yönelik "Herkes işini yapsın. Buna Marmaris belediye başkanı karışamaz. Sen çöplerini toplamakla mükellefsin. Bu işe girersen haddini aşarsın" demişti.

Soylu'nun bu sözlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'tan yanıt geldi. Öztunç şunları söyledi:

"Sayın Süleyman Soylu, biz size soruyoruz, diyoruz ki ‘Gece görüşlü yangın söndürme helikopteri var mı, yok mu?' Siz 'Var' diyorsunuz. Varsa neden kullanmadınız? Olmadığını biliyoruz. 'Efendim, yüzde 90 helikopterlerimizin gece görüşü var.' Laf ebeliği yapma, biz sana diyoruz ki gece görüşlü yangın söndürme helikopteri var mı, yok mu? Normal helikopterden bahsetmiyoruz. Sen de biliyorsun neyin ne olduğunu, doğrunun ne olduğunu. Beceriksizliğini örtmek için lafı çeviriyorsun, başka yere götürüyorsun.

Marmaris Belediye Başkanı'nı hedef alıyorsun. 'Marmaris Belediye Başkanı işine baksın, çöp toplasın' diyorsun. Marmaris yanıyor, belediye başkanının şehri yanıyor. Ormanlar yanıyor, işi bu, şehrini korumak. 'Gece görüşlü helikopter niye yok' diye sormuş. Günah mı, suç mu işlemiş. Bir belediye başkanı kendi şehrini savunmayacak, neyi savunacak. İşine baksın. İşi bu. Marmaris Belediye Başkanı’nın işi bu. Şehrini savunmak ve bunu sorgulamak. Onu niye sordu biliyor musun? Gece görüşlü yangın söndürme helikopteri gönderin de bir an önce yangın bitsin, sönsün. Onun için sordu, iyi niyetle sordu. Marmaris Belediye Başkanı’na teşekkür etmeniz gerekiyor. Gram kadar emeğe saygınız varsa gece gündüz personelle birlikte sahadaydı. Üç gün, 72 saat boyunca uyumadan çalıştı bu insanlar.”