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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Aranan 90 kişi 16 ülkede yakalanarak Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Aranan 90 kişi 16 ülkede yakalanarak Türkiye’ye getirildi

13.06.2026 10:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Aranan 90 kişi 16 ülkede yakalanarak Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal seviyede aranan 48 kişi olmak üzere aranan toplam 90 suçlunun yurtdışından Türkiye’ye getirildiğini bildirdi.
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İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan suçlulara yönelik yapılan yakalama işlemlere ilişkin bir açıkalam yaptı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D., K.A., A.A., U.A., K.G., B.K., S.C., B.F., U.Y., M.Ç., M.A., Ş.Ş., L.P., C.K., A.S., O.A., A.A.K., A.A.M., S.G., M.F., A.D., M.Ö., B.K., M.M., N.İ., R.A., T.E.O., A.Ç., S.Ö., M.O., N.Ç., N.D., R.B., O.G., İ.Ç., C.Y., H.R., U.A., M.T., B.T., E.L. ve N.İ. ile ulusal seviyede aranan 48 G.Y., V.A., M.T., A.D., C.T., C.Ç., N.O., A.E., A.M.G., K.K., Y.A., A.Y., B.H.Ö., M.E.Ö., A.Ö., F.G., U.A., H.G., H.Ş., M.A., S.Ç., H.K., M.Ş.S., G.P., O.Ç., Y.K., E.Ş., C.A., B.B., Y.Y., H.H.Ö., E.Ç., M.A.D., B.M., B.C., O.T., B.S., H.İ., M.E., H.S., M.A., E.D., M.K., B.B., A.O., İ.E., Y.E. ve F.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" ifadeleri yer aldı.

Yakalanan zanlıların, 58’inin Gürcistan, 12’sinin Almanya, 3’ünün Bulgaristan, 3’nün Yunanistan, 2’sinin Hollanda, 2’sinin KKTC, diğerlerinin ise Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland ve Ukrayna’dan getirildikleri belirtildi.

İlgili Konular: #İçişleri Bakanı #Kırmızı bülten

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