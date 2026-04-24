İçişleri'nde 'Sultan Abdulhamid' dönemi: Yeni bakan Mustafa Çiftçi makam odasına tablosunu astı

Ali Yerlikaya’nın ardından İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi’nin odasına Osmanlı'nın çöküş dönemini simgeleyen Sultan 2. Abdülhamid’in tablosunu astırdığı ortaya çıktı.

Yeni bakanın makam odasındaki tablo, dün Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran’ın ziyaretinde çekilen fotoğrafın paylaşılmasıyla görüldü.

Abdülhamid'in tablosu asılan noktada Yerlikaya döneminde, hat sanatının örneği olan bir tablo bulunuyordu.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 5 Nisan’da Kırşehir’de yaptığı bir konuşmada AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Abdülhamid’e benzetmiş ve "Geçmişte Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey. 100 yılda bir gelen bir lider” demişti.