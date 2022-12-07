İddia: CHP'de 40 il başkanı istifaya hazırlanıyor
Milletvekili aday adayı olmak isteyen il başkanlarına, CHP Genel Merkezi'nden gelen 'istifa' çağrısının ardından parti genel merkezinde 'adaylık kulisi' çalışmaları hız kazandı. İddiaya göre 40’a yakın il başkanı milletvekili adaylığı için istifa hazırlığında.
İl ve ilçe başkanlıklarına 22 Kasım’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından gönderilen genelgede, milletvekili aday adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının istifa dilekçelerini 5 Aralık ile 26 Aralık tarihleri arasında parti genel sekreterliğine iletmeleri istenmişti.
İl ve ilçe başkanlarına tanınan süre önceki gün başladı. Öte yandan milletvekili adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanları da genel merkezde adaylık kulisi yürütmeye başladı.
40'A YAKIN İSİM İSTİFA HAZIRLIĞINDA
T24'ten Eray Görgülü'ye göre; çok sayıda il ve ilçe başkanı, milletvekili aday adaylığı için genel merkezin nabzını yokluyor.
40’a yakın il başkanının istifaya karar vermesi bekleniyor. İstifa edecek il ve ilçe başkanlarının dilekçelerini 26 Aralık tarihine birkaç gün kala genel merkeze ileteceği ifade ediliyor.
İstifa eden başkanların yerine hangi yöntemle görevlendirme yapılacağına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu karar verecek.
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