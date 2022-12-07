İddia: CHP'de 40 il başkanı istifaya hazırlanıyor

07 Aralık 2022 Çarşamba, 09:10

İl ve ilçe başkanlıklarına 22 Kasım’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından gönderilen genelgede, milletvekili aday adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının istifa dilekçelerini 5 Aralık ile 26 Aralık tarihleri arasında parti genel sekreterliğine iletmeleri istenmişti.

İl ve ilçe başkanlarına tanınan süre önceki gün başladı. Öte yandan milletvekili adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanları da genel merkezde adaylık kulisi yürütmeye başladı.

40'A YAKIN İSİM İSTİFA HAZIRLIĞINDA

T24'ten Eray Görgülü'ye göre; çok sayıda il ve ilçe başkanı, milletvekili aday adaylığı için genel merkezin nabzını yokluyor.

40’a yakın il başkanının istifaya karar vermesi bekleniyor. İstifa edecek il ve ilçe başkanlarının dilekçelerini 26 Aralık tarihine birkaç gün kala genel merkeze ileteceği ifade ediliyor.

İstifa eden başkanların yerine hangi yöntemle görevlendirme yapılacağına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu karar verecek.