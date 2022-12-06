MHP Karaman İl Başkanı Ünüvar istifa etti
MHP Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar, 28'inci dönem milletvekilliği seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini duyurdu.
MHP Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar, il başkanlığı binasında parti yöneticileriyle bir araya geldi.
Burada görevinden istifa ettiğini açıklayan Ünüvar, ''Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in takdir ve talimatlarıyla 2014 yılında merkez ilçe başkanı olarak başlayıp, 2019 yılında ise yine genel başkanımızın takdirleriyle il başkanı olarak devam ettiğim görevimden parti tüzüğünün 94'üncü maddesine istinaden 28'inci dönem milletvekilliği seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak niyetiyle ayrılmış bulunmaktayım" dedi.
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