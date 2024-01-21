İddia edilmişti: Başak Demirtaş'tan İstanbul adaylığı açıklaması

Başak Demirtaş, "Bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 17:48
İddia edilmişti: Başak Demirtaş'tan İstanbul adaylığı açıklaması
Abone Ol google-news

Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olabileceğini söyledi. 

Artı Gerçek'ten İrfan Aktan'ın aktardığına göre Demirtaş, DEM Parti'den adaylık için herhangi bir teklif gelmediğini belirtti.

Demirtaş, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz” diye konuştu. 

Demirtaş “Bu durumda birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz” dedi.


Selahattin Demirtaş haberleri Başak Demirtaş haberleri yerel seçim haberleri aday haberleri İstanbul haberleri

İlgili Haberler

Başak Demirtaş kimdir? Başak Demirtaş kaç yaşında? Başak Demirtaş ne iş yapıyor? Başak Demirtaş yerel seçimlerde aday mı?

Başak Demirtaş kimdir? Başak Demirtaş kaç yaşında? Başak Demirtaş ne iş yapıyor? Başak Demirtaş yerel seçimlerde aday mı?
DEM Parti’den açıklama: Başak Demirtaş aday olacak mı?

DEM Parti’den açıklama: Başak Demirtaş aday olacak mı?
Demirtaş ailesi, kendini Başak Demirtaş olarak tanıtan kadının özür dilemesi üzerine davadan çekildi

Demirtaş ailesi, kendini Başak Demirtaş olarak tanıtan kadının özür dilemesi üzerine davadan çekildi

En Çok Okunan Haberler