AFAD eski daire başkanı İrfan Keskin kimdir?

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 12:59

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 12:59

Deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken; bu süreçte binlerce yurttaş, yardımların kendilerine ulaşamadığını, AFAD ekiplerinin bölgeye gelmediğini veya geç geldiğini söyledi, yetkililere isyan etti. AFAD'a yönelik tartışmalar sürerken; 2015’ten 2022’ye kadar AFAD Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı görevini yürüten İrfan Keskin’in siber güvenlik zirvesinde sahneye 'Osmanlı askeri kostümüyle' çıkıp 'bilişim' anlattığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İRFAN KESKİN KİMDİR?

İrfan Keskin, 1974 yılında Ankara'da doğdu. Keskin, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Teknoloji bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisansını yine Endüstriyel Teknoloji bölümünde tamamladı.

2005 yılında Almanya’da Deutsche Telekom’da ve Duisburg Üniversitesi’nde çeşitli projelerde görev aldı.

1997-2011 yıllarında sırasıyla SSK, SGK ve ÇSGB bilgi işlem daire başkanlıklarında görev aldı.

2011-2015 yılları arasında Anadolu Ajansı’nda Yazılım Müdürü ve Sistem Müdürü olarak görev yaptı.

Yerel Seçim 2014, Cumhurbaşkanı Seçimi ve Genel Seçimlerin sistem ve güvenlik altyapısını tasarlamış ve süreçlerini yönetti.

TEKNOFEST (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) başladığından bu yana AFAD adına “İnsanlık Yararına Teknoloji” yarışmalarının yürütücülüğünü yaptı.

7 yıl AFAD Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 2015’ten 2022’ye kadar AFAD Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü.

TOBB Yazılım Meclisi ve Türkiye Bilişim Derneği İcra Kurulu üyesidir.

Keskin şu an Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.













