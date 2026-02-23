Cumhuriyet Gazetesi Logo
İftar sofrasında da ayrımcılık: AKP’li Çerçioğlu, CHP’li ilçeleri yok saydı

23.02.2026 11:15:00
İZMİR / Cumhuriyet
AKP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi, sadece partinin yönetimindeki ilçelerde Ramazan etkinlikleri yapacak.

CHP’den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan ayı kapsamında yapılacak iftar sofraları ve sosyal etkinliklerini AKP’li ilçelerle sınırlı tuttu.

Büyükşehirin “Başkan Çerçioğlu Aydın’ın dört bir yanında vatandaşları iftar sofraları ve etkinlikleriyle buluşturuyor” diyerek duyurduğu takvimde 17 ilçeden sadece 8 tanesi yer aldı.

Image

Geleneksel Ramazan kültürünü yaşatmak için Hacivat-Karagöz gösterileri, meddah anlatıları, Aşuk ile Maşuk gösterileri, jonglör ve illüzyonist performansları, çocuklara özel sahne gösterileri, oyun alanları ile tiyatro gösterilerin yapıldığı etkinlikler Aydın merkez haricinde sadece AKP’li başkanların yönettiği Buharkent, İncirliova, Köşk, Sultanhisar, Söke ve Yenipazar ilçelerinde yapılacak.

İftar sofraları ise AKP’li belediyeler dışında sadece Kuyucak ve Karacasu ilçelerine kuruldu.

