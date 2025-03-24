İğrençlikte 'birinci'... AKP'li Mücahit Birinci'den çirkin gönderme!

AKP'li Mücahit Birinci, X paylaşımıyla tepkileri üzerine çekti. Birinci'nin paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısından tepki yağdı.

İğrençlikte 'birinci'... AKP'li Mücahit Birinci'den çirkin gönderme!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 16:35

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltında alındığı ilk günden bu yana ise İstanbul'da başlayıp Türkiye'ye yayılan protestolar devam ediyor.

İmamoğlu dün 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı, ardından Silivri Cezaevi'ne götürüldü.

AKP'Lİ BİRİNCİ'DEN İĞRENÇ PAYLAŞIM

İmamoğlu'na ve İBB'ye yönelik soruşturmalar gündemin bir numaralı maddesi olmaya devam ederken; AKP'li Mücahit Birinci'den "iğrenç" bir paylaşım geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Birinci, "Dünyanın en mutlu adamı: Özgür Özel'dir... Kadını ise, Ekrem'in kıymetli eşi hanımefendidir... Sözlerime kulak verin" ifadelerini kullandı.

Birinci'nin çirkin göndermelerle dolu paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcından tepki yağdı.


Etiketler: #Mücahit Birinci

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