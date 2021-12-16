DİSK-AR: Asgari ücrette 'son 45 yılın en yüksek artışı' iddiası doğru değil!

16 Aralık 2021 Perşembe, 20:53

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), 2022 yılı için belirlenen 4 bin 253 TL'lik asgari ücrete ilişkin 'Son 45 yılın en yüksek artışı' iddiasını doğru olmadığını belirtti.

1976-2022 ortalama brüt asgari ücret artışlarını paylaşan DİSK-Ar, "Asgari ücrette önemli olan artış oranı değil, alım gücü ve geçinmeye yetip yetmediğidir" değerlendirmesinde bulundu.

1??Asgari ücretteki artışın son 45 yılın en yüksek artışı olduğu iddiası doğru değil!

Asgari ücrette önemli olan artış oranı değil, alım gücü ve geçinmeye yetip yetmediğidir.

1976-2022 yılları arası ortalama brüt asgari ücret artışları aşağıdaki gibidir??@diskinsesi pic.twitter.com/qE0d4fheyl — DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) (@disk_arastirma) December 16, 2021

"Asgari ücret geçmişte bugünkü artış oranından çok daha fazla artmıştır" denilen açıklamada, "Ancak enflasyon ve pahalılık nedeniyle bu artışlar eriyip gitmiştir. Önemli olan asgari ücretin alım gücüdür, artış oranı değil! Artış oranı tek başına yanıltıcı bir göstergedir" ifadelerine yer verdili.

DİSK-AR'ın verilerine göre brüt asgari ücrete en fazla zam yüzde 114,6 oranıyla 1996 yılında yapıldı. Zam oranı 1999'da yüzde 111,4, 1997'de ise yüzde 105,3 oldu.

DİSK-AR'a göre 2022'deki zam oranı ise yüzde 40,7 oldu.