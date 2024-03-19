İki kişi daha ifade verdi
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kaydedildiği öne sürülen “para sayma” görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının eski mülk sahibi Arnavut uyruklu Ali Rıza (Gertian) Braka ile İmamoğlu İnşaat’ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.
Böylece ifade verenlerin sayısı beşe yükselirken CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de “tanık” sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
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